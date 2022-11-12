Появилось видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

В распоряжении «Известий» 12 ноября оказалось видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС в Херсонской области.

На кадрах можно увидеть яркую вспышку и последовавший мощный взрыв.

Накануне «Известий» показали видео, на котором запечатлен подрыв Антоновского моста в Херсоне. Дорожное полотно и пролеты моста оказались разрушены. Антоновский мост регулярно становился целью ударов ВСУ.

Сообщалось, что украинские военные многократно обстреливали его при помощи американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Мост является единственным автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне.

11 ноября в Минобороны сообщили о том, что все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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