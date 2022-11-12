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Появилось видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 12 ноября оказалось видео подрыва автомобильного моста на Каховской ГЭС в Херсонской области.

На кадрах можно увидеть яркую вспышку и последовавший мощный взрыв.

Накануне «Известий» показали видео, на котором запечатлен подрыв Антоновского моста в Херсоне. Дорожное полотно и пролеты моста оказались разрушены. Антоновский мост регулярно становился целью ударов ВСУ.

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Сообщалось, что украинские военные многократно обстреливали его при помощи американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Мост является единственным автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне.

11 ноября в Минобороны сообщили о том, что все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Соединения и воинские части российских вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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