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Эксперт рассказал о признаках появления шпионского ПО на смартфоне

Эксперт Закарян: неожиданный перегрев смартфона указывает на работу программ-шпионов
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Заподозрить наличие шпионского ПО на смартфоне можно по ряду неочевидных признаков. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.

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«К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается», — заявил он в беседе с агентством «Прайм»

Закарян добавил, что упомянутые проблемы могут свидетельствовать о банальной поломке устройства, однако, если они возникают без видимых причин, стоит задуматься.

Шпионские приложения могут собирать конфиденциальную информацию о пользователе без его ведома, в том числе личные данные, пароли, банковские реквизиты, и передавать третьим лицам. Для того чтобы проверить, не настроена ли на смартфоне переадресация, специалист рекомендовал сделать запрос с помощью команды *#21#.

Также для борьбы с программами-шпионами Закарян посоветовал регулярно использовать специальные приложения либо самостоятельно проверять гаджет на предмет подозрительных установок.

Ранее, 8 октября, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов дал советы на случай утечки личных данных в Сеть. Эксперт призвал использовать разные пароли, чтобы в случае взлома одного ресурса мошенники не получили доступ ко всем остальным.

Накануне онлайн-платформа «Авито» запустила в Telegram игру, в ходе которой пользователи могут больше узнать о том, как защитить себя от действий злоумышленников в интернете. Таким образом пользователя обучают правильному поведению в Сети.

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