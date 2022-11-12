Эксперт рассказал о признаках появления шпионского ПО на смартфоне

Заподозрить наличие шпионского ПО на смартфоне можно по ряду неочевидных признаков. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.

«К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, телефон значительно быстрее разряжается», — заявил он в беседе с агентством «Прайм»

Закарян добавил, что упомянутые проблемы могут свидетельствовать о банальной поломке устройства, однако, если они возникают без видимых причин, стоит задуматься.

Шпионские приложения могут собирать конфиденциальную информацию о пользователе без его ведома, в том числе личные данные, пароли, банковские реквизиты, и передавать третьим лицам. Для того чтобы проверить, не настроена ли на смартфоне переадресация, специалист рекомендовал сделать запрос с помощью команды *#21#.

Также для борьбы с программами-шпионами Закарян посоветовал регулярно использовать специальные приложения либо самостоятельно проверять гаджет на предмет подозрительных установок.

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