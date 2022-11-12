Семейную пару с четырехлетним сыном зарезали в Пермском крае

В городе Оса в Пермской крае зарезали супругов и их четырехлетнего сына. Как выяснили «Известия» 12 ноября, мужчина и женщина были обнаружены в разных квартирах.

Отмечается, что убийство произошло 10 ноября. Сначала в одной из квартир города правоохранители обнаружили труп мужчины 1992 года рождения. Он был убит ударом ножа в шею.

После того как личность мужчины была установлена, оперативники отправились в квартиру, где он проживал непосредственно с женой и ребенком. Женщина и мальчик также были зарезаны.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 2 ноября, в Рыбинске Ярославской области мужчина зарезал свою сожительницу, которая была секретарем директора школы.

Позже, 11 ноября, пресс-служба СУ СК России по Ярославской области сообщила, что мужчина, подозреваемый в убийстве арестован. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве, а также о покушении на убийство двух лиц с целью сокрытия преступления.