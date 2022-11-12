Шольц заявил о намеренном отказе ФРГ от санкций против газа из России

Германия намеренно не вводила санкций против российского газа, поскольку очень многие страны зависят от поставок топлива из России. Об этом 11 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций», ― заявил Шольц в эфире радио NDR.

Немецкий лидер также отметил, что Германия сама получала лишь половину газа из России: «Другие же (страны — Ред.) зависимы на 80–90%, и во многом так сложилось исторически — потому что они дальше на востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены».

Ранее, 10 ноября, депутат Бундестага, член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре заявил, что Германия не может гарантировать себе надежность газоснабжения зимой, несмотря на почти заполненные хранилища.

По словам члена Бундестага, заверения о полных хранилищах — дымовая завеса. На практике запасов может хватить только на месяц. Альтернатива газу из России будет в разы дороже. А как следствие рост цен на газ приведет к снижению благосостояния населения.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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