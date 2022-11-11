В Европе начали массово закупать этанол для разбавления бензина

Евросоюз (ЕС) наращивает поставки дешевого бразильского этанола, утроив объем закупок спирта в 2022 году, рассказал «Известиям» 11 ноября руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

«Жидкость необходима, чтобы разбавлять бензин, который дорожает на фоне высоких цен на энергоресурсы. Такая смесь в Европе имеет особую маркировку, указывающую процент содержания этанола, и продается дешевле, чем бензин без добавки», — отметил он.

По словам эксперта, с середины лета спрос на импортный этанол в Европе резко вырос. Хотя риски применения такого топлива высоки: всё же спирт — растворитель, и не каждая автомобильная топливная система приспособлена под такую смесь, повышается износ транспортных средств, добавил он.

«Спрос настолько велик, что компании наращивают производство альтернативных видов производства этанола, чтобы не отставать. Хотя большая часть бразильского спирта выгоняется из тростникового сока, его также можно производить из волокон, оставшихся после измельчения тростника», — уточнил Мейнхард.

Как рассказал аналитик, Raizen — совместное предприятие Cosan SA и Shell Plc.— строит три новых завода, чтобы увеличить производство этанола из этих отходов в восемь раз до 2024 года. 80% этих объемов уже продано по форвардным контрактам, подчеркнул он. В одном из интервью вице-президент Raizen по торговле Пауло Невес заявил, что в настоящее время спрос больше, чем предприятие может обслужить в настоящее время.

«Активный экспорт, вероятно, продолжится в течение следующего года. При этом производственные мощности Бразилии будут расти на фоне высокого спроса, тогда как европейские производители этанола на фоне высоких цен на энергоресурсы задумываются о рентабельности производства и рассматривают возможность закрытия заводов на территории ЕС», — объяснил Мейнхард.

Как отметил аналитик, CropEnergies уже озаботилась вопросом разгрузки своих предприятий с января 2023 года.

«Особое внимание уделяется заводу Ensus в Уилтоне, Великобритания, поскольку рост цен на природный газ и электроэнергию оказывает серьезное давление на его рентабельность. Годовая производственная мощность завода составляет 400 тыс. куб. м возобновляемого этанола», — рассказал эксперт.

Ранее, 28 октября, финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал «Известиям», что в 2023 году розничные цены на бензин в Европе могут достигнуть €1,52 за литр. Однако из-за возможного отказа России экспортировать нефть и нефтепродукты в Евросоюз из-за санкций, которые вступят в декабре, существует риск роста стоимости топлива, подчеркнул он.