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В России появились хетчбэки и универсалы Hyundai i30

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Фото: motor.ru
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Официальные дилеры Hyundai стали предлагать в России новые машины модели i30. Об этом 11 ноября сообщил портал Motor.

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Как следует из объявлений, размещенных на одной из российских интернет-площадок, к покупке доступны хетчбэки и универсалы i30 2022 года выпуска. Цены на авто начинаются от 1 900 000 и доходят до 2 188 000 рублей.

Представленные автомобили предлагаются с полуторалитровым двигателем мощностью 110 л.с. в связке с шестиступенчатым автоматом.

Автомобили неплохо оснащены. В них есть светодиодные противотуманки в переднем бампере, литые диски, кондиционер, электрозеркала, подогрев передних кресел, камера заднего вида и круиз-контроль. Встроенный мультимедийный комплекс поддерживает Apple CarPlay.

Компания Hyundai об уходе с российского рынка не объявляла, хотя и продлила простой на заводе в Санкт-Петербурге до декабря текущего года. Портал отметил, что новые автомобили Hyundai продолжают поставлять из Южной Кореи легально, а не по параллельному импорту. Главное отличие машин, ввезенных в Россию легально, от тех, которые попали по параллельному импорту, — гарантия. В первом случае на автомобили распространяется официальная заводская гарантия, а во втором только небольшая дилерская.

18 октября корейское издание Dong-a ilbo предположило, что российский завод Hyundai может быть продан из-за финансовых затрат, которые несет компания из-за простоя предприятия в Санкт-Петербурге. Петербургский завод Hyundai с марта текущего года приостановил производство автомобилей на неопределенный срок в связи с нехваткой комплектующих. Кроме того, корейская компания заморозила проект реконструкции бывшего завода GM в Шушарах, который был куплен Hyundai в конце 2020 года.

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