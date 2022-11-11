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Юрист оценил идею Совфеда обозначить иерархию в отношениях родителей и детей

Юрист Макаров поддержал идею Совфеда обозначить иерархию в отношениях родителей и детей
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Фото: Global Look Press/Erik Buraas
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Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, руководитель Практики по семейным и гражданским делам МКА «ГРАД», медиатор Сергей Макаров 11 ноября прокомментировал «Известиям» предложение комитета Совфеда по госстроительству закрепить в Семейном кодексе понятия «фактический воспитатель», «традиционные ценности», а также обозначить иерархию в отношениях родителей и детей.

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По его мнению, данную инициативу можно оценить лишь положительно.

«В нынешние расшатанные времена, когда в глобальном плане многие понятия размыты, а подчас даже подвержены изменению сущности (как в отношении понятия брака), необходимо их законодательное закрепление для сохранения истинного, традиционного смысла этих понятий. Напрямую это касается в том числе и отношений между родителями и детьми, причем на всем протяжении их существования: и когда маленькие дети во всем зависят от родителей, и когда престарелые родители во многом нуждаются в помощи своих выросших детей», — сказал эксперт.

При этом Макаров отметил, что важно не только закрепить понятие родительского авторитета, важно еще вести в обществе просветительскую работу, направленную на появление понимания того, что авторитет нужно заслужить и поддерживать.

«Уважение детей к родителям, бесспорно, должно существовать априорно, но необходимо, чтобы родители жили так, чтобы изначально свой существующий родительский авторитет поддерживать, и уж точно — не умалять и не ронять. Это относится и к встречному уважению родителей к своим детям (да, детей нужно уважать, и это должно быть само собой разумеющимся), и уважению к другим людям (хотя бы формальному), и к соблюдению закона (даже в мелочах)», — сказал он.

Юрист добавил, что родитель должен быть честным добропорядочным человеком и законопослушным гражданином — только он сможет поддерживать свой истинный авторитет, как традиционную ценность, перед своими детьми.

«Но к такому высокому пониманию наше общество нужно привести, поэтому наряду с предлагаемыми законодательными новеллами необходимо предусмотреть большую просветительскую работу, в том числе для повышения уровня правосознания», — заключил Макаров.

О предложении Совфеда ранее написали «Ведомости». Как следует из документа, с которым ознакомилось издание, к традиционным ценностям могут отнести также и родительско-детские отношения, а не только союз мужчины и женщины.

8 ноября российский лидер Владимир Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он подчеркнул, что, несмотря на текущую ситуацию, власти не должны забывать о вопросах фундаментального характера. Путин указал на необходимость создать целостную систему поддержки семей с детьми. По его словам, главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности в таких семьях.

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