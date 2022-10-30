Бабка за детку: в России хотят упростить процедуру опеки над внуками

Бабушки и дедушки должны иметь право участвовать в воспитании внуков без лишних формальностей — оформления временного опекунства, нотариальных доверенностей и т.п. С такой инициативой Общественная палата РФ обратилась в правительство. Сегодня без соответствующе оформленных документов им не разрешат даже забрать ребенка из детского сада или школы, а нарушением закона при желании можно признать даже летний отдых у бабушки. По мнению общественников, на замену всем документам должна прийти простая печать в паспорте. В Госдуме положительно оценивают инициативу, но не согласны с другим предложением ОП — начислять бабушкам и дедушкам дополнительные выплаты за время, когда внуки находятся под их присмотром.

Достаточное основание

В Общественной палате России предложили изменить законы так, чтобы бабушки и дедушки принимали активное участие в воспитании внуков без лишних формальностей — оформления временного опекунства, нотариальных доверенностей и тому подобных разрешительных документов. Речь идет о простых ситуациях, когда нужно забрать внука из детсада, школы, сопроводить на отдых или лечение, позаботиться о ребенке более продолжительное время, например на летних каникулах или при отъезде родителей на заработки.

27 октября комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей направила соответствующие предложения в правительство. Копия обращения имеется в распоряжении «Известий».

Бабка за детку Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

По мнению членов ОП РФ, вместо всех разрешительных документов достаточно ввести специальный штамп в паспорте бабушек и дедушек о наличии внуков. Его поставят в органах внутренних дел при наличии заявлений обоих родителей или одного из родителей, если второй лишен родительских прав или его местонахождение неизвестно.

«Наличие отметки в паспорте может быть достаточным основанием и для воспитания внуков в отсутствие родителей в течение продолжительного времени, например на летних каникулах», — говорится в тексте письма.

Сейчас по Семейному кодексу бабушки и дедушки обладают такими же ограниченными правами в отношении внуков, как и все остальные родственники — братья, сестры, дяди, тети. Им разрешается общение, а воспитывать ребенка могут только родители , обращает внимание автор инициативы председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

— В реальности же именно бабушки и дедушки очень часто воспитывают внуков. По данным ВЦИОМа, в воспитании 74% детей в той или иной степени принимали участие родители родителей , — заявил собеседник «Известий».

Чтобы взять детей на воспитание, бабушкам и дедушкам необходимо оформлять временную опеку. Если этого не сделать, то ребенка могут изъять из семьи. По мнению Сергея Рыбальченко, отметка в паспорте позволит не обращаться в органы опеки многократно, доказывая каждый раз свое право воспитывать внуков.

Бабка за детку Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Инициативу положительно оценивает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— Сегодня есть определенные проблемы. Бабушке могут отдать ребенка на выходные, однако если ребенку потребуется оказать первоочередную медпомощь, то она не сможет даже решить вопрос с госпитализацией, — отметила депутат.

С подобной инициативой нужно было выступить уже давно , считает президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович.

— Для меня всегда было непонятно, когда родителей лишают прав воспитывать ребенка и его помещают в приют при живых бабушке и дедушке. В итоге родственникам приходится собирать множество документов, оформлять опеку и доказывать свои права на детей , — сказала она «Известиям».

Не только штамп в паспорте

Помимо упрощения процедуры сопровождения внуков комиссия Общественной палаты по демографии предлагает ввести специальную субсидию для бабушек и дедушек.

Сейчас пожилые люди могут получить компенсацию расходов за проживание внуков, однако процедура оформления слишком сложная и хлопотливая , поэтому пользуются ею далеко не все семьи, подчеркивается в обращении в правительство.

Бабка за детку Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Бабушкам и дедушкам для компенсации приходится предоставлять и описывать все чеки. Только после этого они могут получить деньги. Мы же говорим о введении стимулирующей выплаты. Например, в рамках пилотного проекта она может появиться в летнее каникулярное время, — объяснил Сергей Рыбальченко.

Общественник предлагает начислять деньги на специальную карту, с которой можно будет оплачивать только детские товары. Размер субсидий стоит определить на уровне прожиточного минимума для ребенка. Правда, для этого по задумке общественников одного штампа в паспорте уже не хватит — придется всё же оформлять опеку.

— Такие выплаты можно будет оформить, представив документ о временной опеке. Получается, деньги будут начисляться на срок оформления временной опеки на внука, — добавил он.

Но вот с этой инициативой согласны не все.

— Это что-то новое для России, чтобы бабушка с дедушкой брали деньги от государства на содержание своих внуков. У нас есть выплаты опекунам, договор о компенсации, и этого достаточно для содержания ребенка. А когда дети гостят у бабушки с дедушкой, то как-то несерьезно брать за это деньги , — выразила свое мнение Светлана Бессараб.

Бабка за детку Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Еще одно предложение комиссии Общественной палаты — учреждение государственного праздника День бабушек и дедушек. Для него хотят выделить последнее воскресенье октября.

— Новый праздник может дать старт разработке специальной общественно-государственной программы по сохранению семейных традиций и укреплению связи поколений, поскольку старшее поколение является носителем таких традиций, — полагает Сергей Рыбальченко.

Сейчас этот праздник неофициальный, его справляют во многих регионах России и других странах. Причем в каждом государстве День бабушек и дедушек отмечают в разные дни, четкой международной привязки к определенной дате нет.