Эндокринолог перечислила признаки синдрома Кушинга

День эндокринолога отмечается ежегодно 14 ноября. Врачи данной специальности лечат всевозможные заболевания эндокринной системы человека и корректируют гормональные нарушения. По этому случаю детский врач-эндокринолог эндокринологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Евгения Шарибжанова рассказала «Известиям» о синдроме Кушинга — серьезной патологии, провоцирующей ожирение, атрофию мышц и аритмию.

Она пояснила, что речь идет о сочетании клинических симптомов, возникающих из-за хронического воздействия на организм избыточного количества гормонов коры надпочечников (кортизола, кортикостерона). С похожей симптоматикой протекает болезнь Кушинга, обусловленная гиперпродукцией гормонов гипофиза. Чаще всего причиной заболевания является опухоль гипофиза.

«Основным признаком синдрома Кушинга является выраженное ожирение, при этом излишняя масса тела распределена неравномерно — жир откладывается в области лица, шеи, груди, спины и живота. Конечности, как правило, остаются худыми. Лицо становится лунообразным, на нем появляется лихорадочный багрово-красный румянец, наблюдается угревая сыпь. За счет неправильного и неравномерного жироотложения происходит необратимая деформация позвоночника, больные сутулятся, у них нарушается осанка (кифоз, сколиоз)», — рассказала Шарибжанова.

Кроме того, на бедрах, предплечьях, животе можно увидеть растяжки ярко-красного или даже фиолетового цвета, надключичные жировые подушечки и периферические отеки. Часто происходит разрушение костной ткани, отмечается склонность к переломам. Повышается артериальное давление, появляются жалобы на частые головные боли, быструю утомляемость. У женщин по причине избытка мужских половых гормонов, продуцируемых надпочечниками, возникает излишнее оволосение по мужскому типу и существенные нарушения менструального цикла. У детей самым ранним признаком служит избыточная масса тела при задержке роста.

По словам эндокринолога, синдром Кушинга может возникнуть в любом возрасте и быть как врожденным, так и приобретенным. Среди факторов риска развития этого заболевания выделяют эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние). Среди них: пол (женщины страдают от этой болезни в пять раз чаще); гормональные изменения (у взрослых женщин болезнь часто начинается после родов и менопаузы); общая интоксикация организма; объемные образования надпочечников; некоторые наследственные факторы; длительный прием гормональной терапии.

Как указала Шарибжанова, основная задача терапевтического лечения — устранить причину избыточной выработки гормонов надпочечников, нормализовать уровень кортизола в организме и купировать неприятные симптомы заболевания. При наличии объемного образования лечение направлено на удаление опухоли с помощью хирургических методов.

Говоря о мерах профилактики заболевания, специалист подчеркнула важность не принимать гормональные препараты без назначения врача и не пренебрегать регулярными диагностическими обследованиями. Вторичная профилактика заключается в предотвращении осложнений и рецидивов заболевания: больным рекомендуется один раз в год обращаться к врачу-эндокринологу для коррекции поддерживающей терапии, добавила врач.

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