Аналитики назвали любимые ароматизаторы для авто в разных регионах России

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» проанализировал покупки автомобильных ароматизаторов в октябре 2022 года и выяснил, какие запахи предпочитают автовладельцы из разных регионов России.

Самыми популярными запахами стали ваниль, бабл-гам и кофе. Отмечается, что больше всего ароматизаторов покупали автомобилисты из Казани (+350%), самым востребованным запахом у них стал «Пина колада».

В Нижнем Новгороде, Волгограде и Москве самым покупаемым стал аромат бабл-гам. Любимым запахом в Новосибирске и Санкт-Петербурга является ваниль. При этом спрос на ароматизаторы воздуха в октябре вырос в столице на 79%, а в Петербурге — на 20%.

В Перми и Краснодаре водители отдают предпочтение запаху кофе и ванили, в Омске отдают предпочтение аромату океана и арбуза. В Воронеже автолюбители выбирают ваниль, хвою и дыню. Машины екатеринбургских водителей пахнут преимущественно кокосом. В Самаре чаще всего покупают ароматизаторы с запахом ванили и вишни, а в Ростове-на-Дону — с жасмином и клубникой.

В августе «ВсеИнструменты.ру» провел опрос, в котором выяснили отношение россиян к своим автомобилям. Так, 49% опрошенных заявили, что их автомобиль является для них лучшим другом, а 45% участников опроса дают имена своим машинам. Среди наиболее популярных прозвищ оказались: Ласточка, Девочка, Котик, Красавчик, а также Вова и Валера.