Почти половина россиян назвала автомобиль своим лучшим другом

Почти половина (49%) опрошенных россиян заявили, что их автомобиль является для них лучшим другом, а 45% участников опроса дают имена своим машинам. Среди наиболее популярных прозвищ оказались: Ласточка, Девочка, Котик, Красавчик, а также Вова и Валера. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», с которыми ознакомились «Известия».

Выяснилось, что 28% респондентов считают свой автомобиль полноценным членом семьи. Каждый пятый (20%) ответил, что автомобиль для него — просто средство передвижения. При этом 3% назвали личный транспорт чем-то большим, чем друг или родственник.

В то же время большинство (84%) участников опроса наделяют автомобиль гендером. При этом чаще россияне считают автомобиль мужчиной (69%), чем женщиной (15%).

В наличии особых ритуалов обращения с автомобилем признались 71% респондентов. Так, 48% опрошенных обязательно благодарят свое транспортное средство. Еще 42% убеждены, что на автомобиль нельзя кричать и ругаться. Тщательно моют и чистят машину 13%, тогда как 8% регулярно проводят техническое обслуживание. На уходовую косметику для автомобиля и аксессуары часто тратятся 4% россиян.

У большинства (44%) на ежемесячную заботу об автомобиле уходит до 5 тыс. рублей из бюджета. Каждый четвертый (25%) тратит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. О тратах на сумму от 15 до тыс. рублей заявили 16% россиян, а каждый десятый опрошенный (10%) — от 30 тыс. до 45 тыс. рублей.

Услугами автосервиса пользуются 38% участников опроса. Самостоятельно ремонтируют автомобиль 34% россиян, а ещё 28% — с помощью друзей и родственников.

Самостоятельно россиянам под силу провести мойку автомобиля (67%), замену масла (59%) и шин (42%). Еще 26% сами способны починить неполадки световых приборов, каждый четвертый (25%) может справиться с поломками тормозной системы. 23% могут починить двигатель, 19% — дефекты рулевого управления и столько же (19%) устранить утечку топлива. 16% умеют ремонтировать неполадки с электроникой.

Опрос проводился в августе 2022 года, в нем приняли участие более 1,5 тыс. жителей всех регионов России старше 18 лет.

В мае «Известия» ознакомились с результатами опроса автомобильного сайта «Дром» и выяснили, что только один человек из десяти планирует покупку машины в этом году. Итоги опроса показали, что 9% респондентов собираются менять машину только через пять лет; 10% попытаются купить новый автомобиль через три года; 14% надеются обновить свою машину через 1–2 года.