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Россияне рассказали о планах по покупке автомобиля

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Только один человек из десяти планирует покупку машины в этом году. Такой вывод следует из опроса автомобильного сайта «Дром». Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

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Автомобильный сайт провел всероссийский опрос в мае 2022 года, в нем приняли участие более 6 тыс. человек.

Среди опрошенных большинство ответили, что у них нет никаких планов по смене авто и только каждый десятый задумывается о покупке машины в этом году.

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Итоги опроса показали, что 9% респондентов собираются менять машину только через пять лет; 10% попытаются купить новый автомобиль через три года; 14% надеются обновить свою машину через 1–2 года.

«Одним из «тормозов» в приобретении авто выступает заградительная ставка по автокредитам. Мало кто решится покупать автомобиль в кредит под столь высокие проценты», — отметил аналитик автомобильного сайта Игорь Олейников.

Подчеркивается, что при данных обстоятельствах автолюбители станут менять машину только по рациональным причинам, к которым могут относиться техническое состояние или смена цели использования.

3 мая стало известно, что в России рост среднего размера автокредита на новые автомобили в I квартале составил 31%. При этом рост автокредита на подержанные авто в I квартале составил 29%.

Отмечается, что в последнюю неделю февраля был зафиксирован значительный всплеск заявок на автокредиты. Однако тенденция начала меняться с начала марта из-за роста цен на автомобили и увеличения ставок на автокредиты.

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