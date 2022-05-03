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Средний размер автокредита в России вырос на треть

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В России рост среднего размера автокредита на новые автомобили в I квартале составил 31%. Об этом во вторник, 3 мая, говорится в исследовании «Открытие Авто», которое имеется в распоряжении «РИА Новости».

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Рост автокредита на подержанные авто в I квартале составил 29%.

«Средняя стоимость автокредита в I квартале 2022 года составила 1,714 млн рублей на новую машину и 917 тыс. на авто с пробегом», — говорится в исследовании.

В первые три месяца 2022 года россияне при покупке новых автомобилей чаще всего предпочитали оформлять кредиты на сумму 1,5–3 млн рублей сроком от четырех до пяти лет и с первоначальным взносом 20–30%. В то время как сделки на машины с пробегом чаще оформлялись кредиты на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей сроком от четырех до пяти лет и с первоначальным взносом 20-30%.

Отмечается, что в последнюю неделю февраля был зафиксирован значительный всплеск заявок на автокредиты. Однако тенденция начала меняться с начала марта из-за роста цен на автомобили и увеличения ставок на автокредиты.

«В итоге авторынок и рынок автокредитования перешли в стадию низкого спроса. В марте 2022 года клиенты подали почти в два раза меньше кредитных заявок на покупку машины, чем за аналогичный период 2021 года», — отметили в исследовании.

В конце марта эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что размеры автокредитов на покупку новых и подержанных машин за последние пять лет значительно выросли. Отмечалось, что в 2017 году средний размер кредита на покупку нового автомобиля составлял 658 тыс. рублей. В 2020 году он вырос до 905 тыс. рублей, а на начало 2022 года уже превысил 1,4 млн рублей.

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