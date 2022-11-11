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Аналитик назвал возможные сценарии изменения курса биткоина к Новому году

Криптоаналитик Мышинский предрек новый цикл роста биткоина в 2023 году
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Председатель совета Ассоциации цифровой трансформации Юрий Мышинский спрогнозировал варианты изменения курса биткоина к концу года.

Земля близко: курс биткоина может упасть до $10-12 тыс. к концу года
Ждать ли отскока котировок и когда

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 11 ноября, специалист рассказал, что начало нового цикла роста биткоина стоит ожидать только в следующем году.

Он предположил, что курс биткоина может измениться к концу года по двум сценариям.

«Либо крупные игроки будут давить рынок еще вниз и мы сможем увидеть цены в 9–10 тыс. Это будет происходить, чтобы спровоцировать очередную панику и подтолкнуть побольше мелких инвесторов продать свои биткоины. Или мы можем увидеть разворот тренда, ввиду того что сейчас инфляция в западных странах и по всему миру ускорилась очень сильно», — объяснил Мышинский.

Он уточнил, что во втором случае инвесторы начнут скупать биткоины по любой цене и в то же время начнется разворот в сторону нового цикла. Аналитик напомнил, что в прошлый раз цикл до $20 тыс. наблюдался под Новый год. В 2022 году $60 тыс. можно было видеть в середине года, и этот цикл уже пройдет. Следующий ожидается лишь в 2023 году, ждать, что биткоин отскочит к отметке в $60–70 тыс. к Новому году, не стоит.

«А в этом году, скорее всего, долгосрочные инвесторы будут закупать свободные активы, и чем ниже, тем лучше», — заключил аналитик.

10 ноября стоимость биткоина опустилась ниже $16 тыс. Такие показатели криптовалюта достигла впервые с ноября 2022 года, отмечает телеканал «360».

Также 10 ноября блокчейн-консультант Денис Смирнов прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют. По его словам, «в краткосрочной перспективе рынок будет продолжать лихорадить в течение какого-то времени», будут и всплески, и падение. В долгосрочной перспективе, по его мнению, это приведет к большей устойчивости рынка, пишет НСН.

По его словам, если смотреть на рынок в целом, то главным активом в долгосрочной перспективе является биткоин, отмечает RT.

В октябре старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал «Известиям», что, судя по тому, что в настоящее время наблюдается на графике биткоина и в целом на глобальных рынках, восстановление цифровых активов может затянуться и начаться лишь в конце 2023 года. По его мнению, в обозримом будущем нет причины ожидать смены стратегий американской Федеральной резервной системы (ФРС) или Европейского центрального банка, потому что «очень легко проворонить резкий взлет инфляции, тогда как вернуть ее к приемлемым уровням уже крайне сложно».

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