Политолог спрогнозировал признание Евросоюзом экономики РФ нерыночной

Политолог Юрий Светов 11 ноября объяснил «Известиям», почему минторг США признал экономику России нерыночной и спрогнозировал, что вслед за Вашингтоном такое решение примут и другие страны.

Он рассказал, что российская экономика получила статус рыночной в 2002 году после вступления в ВТО.

«Это признает, что государство не вмешивается в экономическую жизнь страны в той мере, чтобы субсидировать преимущества товаров этой страны перед другими. Предполагается, что в стране производятся товары на основе соотношения спроса и предложения, и когда они выходят на внешний рынок, то конкурируют с другими товарами по качеству, но не потому, что они дешевле поставляются на внешний рынок, чем было бы произведено», — сказал Светов.

Он объяснил, что ситуация, когда власть вмешивается в экономику, называется демпингом.

«Для того чтобы захватить рынок, страна снижает цены на свою продукцию, выставляет ее на внешний рынок, ее покупают, а те затраты, которые из-за этого несет бизнес, компенсирует государство. И признание страны с рыночной экономикой имеет в виду, что государство не прибегает к демпингу. Сейчас американцы говорят, что по сравнению с 2002 годом вмешательство российской власти в экономику стало намного больше. Конечно, это связано со спецоперацией, когда мы разные меры поддержки экономике оказываем, противодействуем санкциям», — сказал политолог.

По словам Светова, Вашингтон принял решение признать экономику РФ нерыночной, так как «не может пережить» того, что Россия выстояла против санкций. Кроме того, возможно, что США будет проще таким образом добиться установления потолка цен на ресурсы из России.

«Принято это решение по двум соображениям: первое — мы выстояли против санкций, они это пережить не могут и считают, что мы выстояли против санкций из-за того, что перестали соблюдать принципы рынков, второе — попытка ввести потолок цен на нефть, потом, возможно, на газ, потом еще на какие-то вещи. Они это будут мотивировать теперь еще тем, что Россия якобы прибегает к демпингу — благодаря помощи государства продвигая вот эту продукцию», — сказал он.

Собеседник «Известий» предположил, что вслед за США признать российскую экономику нерыночной могут также Евросоюз, Япония и Австралия.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил, что решение США не должно беспокоить Россию. Депутат добавил, что если другие страны попытаются сделать российскую продукцию на внешних рынках «доступной для себя по цене», то «пусть с нами договариваются, а не доводят до каких-то таких костылей санкционного типа».

Российская экономика получила статус рыночной в 2002 году. В последний раз этот статус подтверждался минторгом США в октябре 2021 года. Это приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам со стороны Вашингтона, а также ухудшало возможности экспортеров защищать свои интересы.