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Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода и местами небольшой дождь ожидаются в столице в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +7…+9 градусов, ночью сохранится такая же температура.

Днем ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — западный и юго-западный, его скорость составит 8–13 м/с.

Атмосферное давление составит 750–752 мм ртутного столба.

Ранее, 10 ноября, Вильфанд предупредил москвичей о снеге и морозе 14 ноября. По его словам, уже в воскресенье, 13 ноября, во второй половине дня температура опустится до 4–5 градусов. 4-го числа по сравнению с субботой за один день температура понизится примерно на 10 градусов.

Накануне главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» спрогнозировала в столице новые температурные рекорды. По ее словам, 12 ноября ожидается рекорд по максимальной температуре воздуха. Синоптик отметила, что столбики термометров могут подняться до +12 градусов.

До этого, 7 ноября, Вильфанд спрогнозировал потепление в столице, но отметил, что оно будет сопровождаться осадками.

Между тем 9 ноября Тишковец сообщил, что зима в Центральной России наступит «строго по календарю» — 1 декабря. Средняя температура, по словам синоптика, в дневное время составит порядка –3,5 градуса, в ночное время — около –8,6 градуса.

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