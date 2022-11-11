Субсидии на зерновые не получат до 80% аграриев

Субсидию на производство и реализацию зерновых смогут получить далеко не все аграрии. Об этом 8 ноября рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

Отмечается, что аграрии Чувашской Республики региона подадут заявки на субсидирование 191 тыс. тонн зерновых. При этом средств, которые готово выделить федеральное министерство, хватит только на 38 тыс. тонн, то есть на 19,8%.

Ранее в Минсельхозе неоднократно заявляли, что планируют распределить между производителями зерновых 10 млрд рублей из расчета 2 тыс. рублей за тонну. По словам источника «Известий», до конца года проведут второй в 2022 году транш. Первые 10 млрд рублей министерство уже почти распределило, тогда растениеводы получали по 200–350 рублей за тонну в зависимости от региона, сказал источник.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут пояснил, что при нормативе субсидирования в 2 тыс. рублей на тонну и общей сумме на выплаты по второму траншу в 10 млрд рублей средств хватит лишь на 5 млн тонн зерна — это объем сделок одного месяца.

В одном из агрохолдингов «Известиям» добавили: учитывая объем урожая этого года, «цифры на порядок не сходятся». Минсельхоз 9 ноября объявил, что с 95% площадей собрано 152 млн т зерна.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Злак вопроса: до 80% аграриев могут не получить субсидии на зерновые