Криптосервисы стали предлагать оформление карт Visa и Mastercard

В магазинах приложений для смартфонов появились предложения оформить виртуальные и физические карты международных платежных систем Visa и Mastercard, обнаружили «Известия».

Сервисы Pyypl, Bitfree, Monpay привлекают клиентов тем, что с помощью таких карт можно не только оплачивать покупки за границей, но и снимать наличные. При этом счет в банке открыт на сервис и пополняется криптовалютой. Расплачивается же покупатель долларами и евро.

«Появление на фоне санкций альтернатив традиционным банковским картам, которые перестали работать, — очевидный плюс. Однако воспользоваться подобными новыми сервисами сможет лишь ограниченное число потребителей. Это связано, прежде всего, с отсутствием необходимого высокого уровня финансовой грамотности и опыта обращения с криптовалютой, причем вторая причина явно острее», — сообщил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Хранить деньги на таких картах крайне рискованно, по мнению экспертов. В случае давления регуляторов россиянам могут закрыть доступ к этим счетам и будет невозможно получить средства из криптосервиса, предупредили они.

Противоречивыми оказались и отзывы о работе этих сервисов. Так, пользователи сообщают об ошибках в работе платформ, в том числе с регистрацией и входом в аккаунт. Некоторые клиенты и вовсе обвиняют сервисы в мошенничестве.

В отзывах о работе Pyypl, например, указано, что после оплаты система отменяет платеж, при этом деньги не возвращает. Кроме того, при проведении операции средства иногда теряются, и не все сайты принимают оплату через карты, пишут потребители.

Отзывы о работе Bitfree противоположные: ряд пользователей смог добавить карту в Apple Pay и расплатились ей в европейских странах. На территории РФ эти криптокарты не работают.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Виртуальная нереальность: криптосервисы предлагают оформить Visa и Mastercard