Реклама
Прямой эфир
Мир
В Южной Корее опровергли сообщения о передаче летального оружия Украине
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации
Армия
Освобожденные бойцы ДНР рассказали о пытках СБУ в украинском плену
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удары по позициям ВСУ
Армия
Военные ЗВО уничтожили ракеты «Точка-У» с помощью ЗРПК «Панцирь-С1»
Мир
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Япония подтвердила гибель своего гражданина в ходе боев на Украине
Мир
Трюдо обсудил с Зеленским варианты дальнейшей помощи Украине
Мир
В Британии указали на готовность Северной Европы продолжать помогать Киеву
Армия
Офицер ДНР прокомментировал ход боев на авдеевском направлении
Армия
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Мир
Минэкономики Украины предрекло победу РФ в случае отказа США от помощи

Криптосервисы стали предлагать оформление карт Visa и Mastercard

0
Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В магазинах приложений для смартфонов появились предложения оформить виртуальные и физические карты международных платежных систем Visa и Mastercard, обнаружили «Известия».

Валютная диспозиция: россиянам станут доступны новые операции с цифровым рублем
Какие компании примут участие в пилоте Центробанка

Сервисы Pyypl, Bitfree, Monpay привлекают клиентов тем, что с помощью таких карт можно не только оплачивать покупки за границей, но и снимать наличные. При этом счет в банке открыт на сервис и пополняется криптовалютой. Расплачивается же покупатель долларами и евро.

«Появление на фоне санкций альтернатив традиционным банковским картам, которые перестали работать, — очевидный плюс. Однако воспользоваться подобными новыми сервисами сможет лишь ограниченное число потребителей. Это связано, прежде всего, с отсутствием необходимого высокого уровня финансовой грамотности и опыта обращения с криптовалютой, причем вторая причина явно острее», — сообщил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Хранить деньги на таких картах крайне рискованно, по мнению экспертов. В случае давления регуляторов россиянам могут закрыть доступ к этим счетам и будет невозможно получить средства из криптосервиса, предупредили они.

Противоречивыми оказались и отзывы о работе этих сервисов. Так, пользователи сообщают об ошибках в работе платформ, в том числе с регистрацией и входом в аккаунт. Некоторые клиенты и вовсе обвиняют сервисы в мошенничестве.

В отзывах о работе Pyypl, например, указано, что после оплаты система отменяет платеж, при этом деньги не возвращает. Кроме того, при проведении операции средства иногда теряются, и не все сайты принимают оплату через карты, пишут потребители.

Отзывы о работе Bitfree противоположные: ряд пользователей смог добавить карту в Apple Pay и расплатились ей в европейских странах. На территории РФ эти криптокарты не работают.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Виртуальная нереальность: криптосервисы предлагают оформить Visa и Mastercard

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022