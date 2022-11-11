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Дженнифер Энистон впервые назвала причину отсутствия у нее детей

Дженнифер Энистон впервые рассказала, почему у нее нет детей
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Фото: Global Look Press/Kevin Sullivan
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Американская актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала, почему у нее нет детей. В интервью изданию Allure она призналась, что предпринимала неоднократные и безуспешные попытки забеременеть.

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«Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня. Я прилагала все усилия. Я всё отдала бы, если бы кто-то сказал мне: «Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение». Вы просто не думаете об этом. И вот я здесь, поезд ушел», — поделилась актриса.

По словам Энистон, в период 30–40 лет она прибегала к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) и различным другим процедурам, чтобы забеременеть. В том числе актриса активно пила китайские чаи.

Сейчас, поделилась она, не имеет никаких сожалений по поводу отсутствия детей. Теперь, когда серьезно перестала думать над этим вопросом, она почувствовала облегчение.

Энистон добавила, что в течение многих лет в медиапространстве ходили слухи по поводу того, почему у нее нет детей. Большинство из них были лживыми.

В мае 2021 года вышел специальный эпизод сериала «Друзья», где снялась Энистон в роли Рэйчел Грин. В августе того же года издание Closer написало о якобы романтических отношениях актрисы с Дэвидом Швиммером, который сыграл в сериале Росса Геллера.

Источник издания утверждал, что коллеги общались по переписке, затем в июле Швиммер вылетел из Нью-Йорка для того, чтобы увидеть Энистон в Лос-Анджелесе. Там актеры провели несколько дней за романтичными разговорами и ужинами по вечерам. Правда, представитель Швиммера не подтвердил данную информацию.

Дженнифер Энистон была замужем за актером Брэдом Питтом с 2000-го. В 2005-м пара распалась. С 2015 по 2018 год Дженнифер состояла в браке с другим коллегой — Джастином Теру.

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