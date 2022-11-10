Британские ученые предрекли исчезновение льда в Арктике через 10 лет

В ближайшее десятилетие Арктика может полностью лишиться морского льда в летние периоды. Такой прогноз сделало британское издание The Guardian, сославшись на отчет о состоянии криосферы, который ученые обнародовали перед 27-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«Сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Мы просто наломали дров и позволили системе уже слишком сильно нагреться», — призналась сотрудница Массачусетского технологического университета и соавтор исследования Джули Бригам-Гретта.

Исчезновение морского льда откроет темный Северный Ледовитый океан, который будет впитывать тепло, а не отражать его, а это, в свою очередь, приблизит глобальное потепление, подчеркивают ученые. Они обращают внимание на то, что Арктика нагревается ориентировочно в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Вместе с рекордными волнами тепла в Антарктиде это может привести к невиданному за 130 тыс. лет «импульсу талой воды», что чревато катастрофой для прибрежных регионов.

В мае 2021 года американские ученые высказали опасение, что таяние ледников в Антарктике может угрожать существованию таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай. С ростом температуры на планете начинают таять арктические льды. В Антарктике так много льда, что в результате глобального потепления таяние может вызвать повышение уровня Мирового океана на 60 м. По предположениям специалистов, в условиях сохранения нынешних темпов выбросов парниковых газов антарктический ледяной щит достигнет критического уровня таяния примерно к 2060 году. Уровень Мирового океана достигнет необратимых во временных масштабах существования человечества размеров, считают ученые.