Путин поручил привести в соответствие нормативы обеспеченности военных с их потребностями

Президент РФ Владимир Путин распорядился привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном 10 ноября на сайте Кремля.

«Привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», — указано в документе.

Поручение должно быть выполнено к 14 ноября.

Ранее, 25 октября, Путин заявил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Он подчеркнул, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли устареть, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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