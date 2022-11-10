Реклама
Прямой эфир
Мир
Полковник Макгрегор раскрыл тайную договоренность Зеленского с США
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации
Происшествия
Турчак и члены «Единой России» попали под обстрел в Лисичанске
Туризм
В ЕС договорились не признавать загранпаспорта жителей новых регионов РФ
Мир
Власти Дании разрешили Nord Stream обследовать место аварии СП
Экономика
L’Oreal опровергла планы возобновить поставки продукции в Россию
Армия
Пушилин подтвердил освобождение Павловки и заявил о ее зачистке на 90%
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Экономика
Опрос показал число согласных получать зарплату в конвертах россиян
Мир
Bloomberg назвало потолок цен на нефть из РФ признаком слабости Запада
Мир
В США заявили об отсутствии планов встречи Байдена и Лаврова
Мир
Зеленский опроверг нежелание вести диалог с РФ о мире
Сюжет:

Путин поручил привести в соответствие нормативы обеспеченности военных с их потребностями

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин распорядился привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном 10 ноября на сайте Кремля.

Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением
России также нужно увеличить производство высокоточных ракет, считают военные эксперты

«Привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств», — указано в документе.

Поручение должно быть выполнено к 14 ноября.

Ранее, 25 октября, Путин заявил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Он подчеркнул, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли устареть, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022