L’Oreal опровергла планы возобновить поставки продукции в Россию

Французская компания L’Oreal, владеющая такими косметическими брендами, как Giorgio Armani Beauty, Lancome, Kerastase и Redken, отрицает готовность возобновления поставок своей продукции на территорию РФ.

«Относительно циркулирующей в российских СМИ ошибочной информации о том, что Giorgio Armani Beauty снова будет импортироваться в Россию, L’Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась. L’Oréal строго соблюдает санкции ЕС и США», — приводит сообщение пресс-службы модного дома Armani «РИА Новости» в четверг, 10 ноября.

Отмечается, что «L’Oreal прекратила продажу большинства своих собственных брендов и продает только основные товары для ежедневного использования».

Ранее, 7 ноября, Минпромторг России уведомлял о запрете параллельного импорта парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase из-за того, что поставки продукции этих марок якобы возобновятся в РФ. Данные исключения, по информации Минпромторга, должны были вступить в силу через три месяца.

Перечисленные бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа. Глава ведомства Денис Мантуров еще в мае сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.

До этого, 30 марта, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

14 июля Минпромторг исключил часть парфюмерных и косметических брендов, а также туалетных средств из списка товаров, которые в мае разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту. Речь идет о таких торговых марках, как Garnier, Loreal, Maybelline, NYX. Плюс ряд средств для волос — Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Kerastase, косметики — La Roche-Posay, Vichy, Lancome и др.

Ряд зарубежных брендов приостановил работу в РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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