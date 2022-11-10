Защита блогера Некоглая обжаловала решение о его выдворении из РФ

Решение о штрафе в 5 тыс. рублей и выдворение блогера Некоглая из России обжаловано и будет пересмотрено в Мосгорсуде 11 ноября. Об этом сообщили в суде.

«В суд поступила апелляционная жалоба в интересах Лебедева. Судебное заседание в Московском городском суде назначено на пятницу на 13:00 мск», — заявили в суде.

Некоглая задержали в среду в российской столице в районе «Москва-Сити». В тот же день Пресненский районный суд Москвы признал Некоглая виновным в нарушении миграционного законодательства и постановил выдворить его из РФ. Тиктокер является гражданином Молдавии.

В начале ноября молодой человек снял пародию на российского военнослужащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дважды отбросившего гранаты, которые на него скидывал украинский беспилотник. Боец, находясь в окопе, отразил все атаки дрона, был ранен, прошел лечение и вернулся героем.

Видеозапись с российским солдатом стала вирусной в Сети и привлекла внимание мировой прессы. Иностранные журналисты и интернет-пользователи восхитились сверхбыстрой реакцией российского бойца.

Существенная часть пользователей восприняла видео блогера как насмешку над военным. Многие из них оставили комментарии с оскорблениями в адрес Некоглая, другие предложили ему отправиться на передовую.

Некоглай — блогер из Кишинева, который прославился благодаря своим трансляциями видеоигр на YouTube и эмоциональным роликами в TikTok. Громкую известность стримеру принес ролик, где он бурно реагирует на контент Егора Крида, и совместные ролики с московским тиктокером Иваном Золо. Кроме того, Некоглай стал рекордсменом среди стримеров платформы Twitch по среднему количеству пользователей онлайн.