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Арестованным в Москве по делу о госизмене оказался 21-летний студент

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Арестованный в Москве 7 ноября по делу о государственной измене Глеб Вердиян оказался 21-летним российским студентом из Астрахани.

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Если верить информации на его странице в социальных сетях, он родился 10 сентября 2001 года и является выпускником колледжа строительства и экономики АГАСУ в Астрахани.

Отмечается, что Вердиян является одним из самых молодых граждан РФ, которых обвинили по статье о госизмене.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Вердияна Г.К. по уголовному делу о госизмене. Подробности дела не разглашались, так как оно находится под грифом «совершенно секретно».

Уголовное дело против Вердияна возбуждено по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Данная статья подразумевает выдачу государственной тайны иностранной или международной организации, шпионаж в пользу другой страны или какое-либо содействие зарубежному государству, которое вредит безопасности России.

Осужденным по этой статье грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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