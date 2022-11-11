Треть российских студентов тратит не более 10 тыс. рублей в месяц

Каждый второй российский студент испытывает финансовые трудности (48%), при этом треть учащихся стараются не тратить более 10 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной платформой Skillbox совместно с командой исследований VK. С данными исследования в пятницу, 11 ноября, ознакомились «Известия».

Как показал опрос, треть респондентов редко сталкивается с финансовыми проблемами (29%), тогда как почти четверть не нуждается в деньгах (23%). Основным источником средств почти для половины учащихся является помощь родителей и близких (46%). Только 15% опрошенных хватает стипендии, 12% получают дополнительный доход благодаря грантам.

Ежемесячные расходы абсолютного большинства (72%) студентов составляют до 30 тыс. рублей. При этом 32% стараются не выходить за рамки 10 тыс. рублей, а 14% — 20 тыс. рублей. Еще 17% опрошенных тратят до 40 тыс. рублей и лишь 11% — выше этой суммы.

Самыми частыми расходами являются траты на питание (29%), жилье (20%), включая аренду квартиры и коммунальные платежи, и на транспорт (18%). Эти траты знакомы в большей степени студентам, которые выбирают очное обучение в других городах, отличных от их родных.

В то же время, по данным исследования, основным стимулом поступления и продолжения обучения для каждого десятого респондента (13%) является возможность получить или сохранить место в общежитии (13%). Это важный фактор с учетом того, что треть учащихся переезжали ради учебы в вузе (29%), а 22% планируют это сделать.

Обучение в дистанционном формате получают или планируют получать лишь 5% респондентов, тогда как положительно к нему относятся более половины из них (65%). При этом 37% хотели бы учиться только онлайн, а 28% — в гибридном формате.

«Согласно внутренним опросам Skillbox, мы можем сделать предварительные выводы о том, что онлайн-образование обходится студентам в два раза дешевле, чем очное. Ответы студентов подтверждают, что так они могут экономить на аренде жилья, питании и транспорте. В особенности это касается студентов из регионов, которые вынуждены переезжать из своих городов в более крупные ради получения образования», — отметила руководитель направления «Высшее образование» в Skillbox Надежда Галкина.

В августе сообщалось, что каждый третий учащийся средних специальных учебных заведений (32%) не планирует связывать свою дальнейшую жизнь с работой по выбранной профессии. Среди студентов вузов этот показатель немного меньше и составляет 28%. Согласно результатам всероссийского опроса аналитического центра НАФИ, девушки демонстрируют большую определенность в профессиональном выборе, нежели юноши. Так, среди студенток в 1,5–2 раза больше тех, кто планирует работать по профилю получаемого образования.