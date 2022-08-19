Опрос показал долю не планирующих работать по профессии студентов

Каждый третий учащийся средних специальных учебных заведений (32%) не планирует связывать свою дальнейшую жизнь с работой по выбранной профессии. Среди студентов вузов этот показатель немного меньше и составляет 28%. Таковы результаты всероссийского опроса Аналитического центра НАФИ, с которыми 19 августа ознакомились «Известия».

О готовности связать жизнь с выбранной специальностью заявили 72% учащихся высших учебных заведений и 68% студентов средних специальных заведений.

При этом девушки демонстрируют большую определенность в профессиональном выборе, нежели юноши. Так, среди студенток в 1,5-2 раза больше тех, кто планирует работать по профилю получаемого образования.

Как выяснили аналитики, заметно чаще не планируют связывать будущую работу со специальностью студенты старших курсов. Так, среди студентов 1-3 года обучения доля таковых составляет 23%, а среди более старших студентов (4-6 года обучения) — 36%. В то же время существенных отличий в данном вопросе среди студентов разных типов специальностей (например, технических или гуманитарных) не наблюдается.

Основной причиной отказа от планов работать по профессии учащиеся средних специальных учебных заведений называют отсутствие достаточного интереса к ней (47%), а также сомнения в привлекательной оплате труда у работников получаемой профессии (36%).

Среди студентов вузов главная причина отказа от работы по специальности — представления о том, что хорошую работу по ней будет крайне сложно найти в регионе проживания (57%).

По словам заместителя генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимура Аймалетдинова, сам по себе планируемый отказ от работы по специальности или получаемой профессии не является большой проблемой.

«Экономика страны, да и мира в целом, очень быстро развивается, рынок труда пытается угнаться за этими изменениями — появляются новые профессии, новые сферы применения различных профессиональных компетенций. Полученные результаты исследования показывают не столько разочарование некоторых учащихся в специальности, сколько интерес к новым сферам и видам деятельности, нарастающую потребность в будущем дополнительном обучении, а значит и запрос на сильную фундаментальную подготовку», — пояснил эксперт.

Всероссийский опрос молодежи был проведен в июле этого года. В исследовании поучаствовали 1000 человек в возрасте 16-27 лет, включая 550 студентов средних учебных заведений и 450 студентов вузов.

В июле были опубликованы результаты исследования Российского государственного социального университета (РГСУ), которые показали, что более половины студентов вузов в качестве желаемого уровня дохода по окончании университета назвали зарплату свыше 100 тыс. рублей. О желании получать от 71 до 100 тыс. рублей заявили 27,5% студентов, а еще 13% назвали желаемой зарплату от 41 тыс. рублей. Как отметил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, снижение требований к стартовой зарплате происходит по мере накопления социального трудового опыта. По его словам, чем ближе к получению диплома, тем реалистичнее подходы будущих специалистов.