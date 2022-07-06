Выпускники вузов заявили о желании получать зарплату в 100 тыс. рублей

Более половины студентов вузов в качестве желаемого уровня дохода по окончании университета указали зарплату свыше 100 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования Российского государственного социального университета (РГСУ), с которым ознакомились «Известия» в среду, 6 июля.

На вопрос «Укажите желаемый уровень дохода», 55% респондентов ответили «101 тыс. рублей и более», 27,5% — «71 тыс. рублей до 100 тыс. рублей», 13% «От 41 тыс. рублей до 70 тыс. рублей». Всего 0,7% опрошенных выбрали вариант ответа «Менее 40 тыс. рублей», а для 3,7% уровень дохода не важен.

«Снижение требований к стартовой зарплате происходит по мере накопления социального и трудового опыта. В определенной степени завышенные ожидания формируются в семье и школе», — считает первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

По его словам, чем ближе к получению диплома, тем реалистичнее подходы будущих специалистов.

Так, на зарплату не менее 70 тыс. рублей рассчитывают в большей степени студенты начальных курсов — 57,2%, а на более низкую — студенты выпускных курсов — 62,1%.

В опросе участвовали более 1 тыс. учащихся РГСУ, включая направления бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В марте сервис «Зарплата.ру» сообщил, что после окончания вуза 44% молодых соискателей от 18 до 22 лет рассчитывает на зарплату от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Так, 30% опрошенных указали планку в 40 тыс. рублей, еще 10% заявили, что потенциальный доход не имеет для них большого значения.

При этом 68% молодых людей уже трудоустроены. 13% из них работают в сфере образования и науки, 10% — в маркетинге и PR, в медицине, IT и сфере услуг — по 9%, в бухгалтерии и финансовой сфере, а также среди рабочего персонала — по 7%. Меньше всего молодежи занято в автобизнесе, юриспруденции и сфере искусства.