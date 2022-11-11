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Каждый второй россиянин покупает одежду на один раз

«Юла»: каждый второй россиянин покупает вещи, которые надевает всего раз в жизни
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Nikolas Kokovlis
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У каждого второго россиянина (57%) в гардеробе есть одежда, которая пригодилась всего 12 раза в жизни, при этом чаще всего «вещи-однодневки» покупают на свадьбу, Новый год и корпоратив. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом объявлений «Юла». Данные поступили в редакцию «Известий» в пятницу, 11 ноября.

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Выяснилось, что такие нерациональные покупки чаще свойственны женщинам, чем мужчинам (64% против 50%). При этом почти треть россиян (27%) призналась, что в их гардеробе половина вещей — «одноразовые».

По результатам опроса, большинство россиян (45%) носят до 30% гардероба. Треть опрошенных (33%) надевает до половины имеющейся в шкафу одежды, 9% — и вовсе только каждую десятую вещь. Всю свою одежду регулярно носят только 6% участников опроса, причем чаще всего это мужчины.

В год на «одноразовые» вещи большинство россиян (28%) тратят до 10 тыс. рублей. Почти у каждого четвертого (23%) уходит до 20 тыс. рублей. Еще 17% опрошенных «вещи-однодневки» обходятся в сумму до 30 тыс. рублей.

Чаще всего вещи на один раз покупают ради важного события, которое потом останется на фотографиях: свадьба (37%), Новый год и день рождения (34%), корпоратив (29%), выпускной (25%), отпуск (23%), тематические вечеринки (17%) и фотосессии (15%).

Треть россиян призналась (30%), что не носит эту одежду, потому что ждет особого случая. Столько же — потому что не подходит размер. Еще 12% рассказали, что им просто разонравились некоторые вещи. 11% отправили вещь в утиль из-за дефектов, а 9% — из-за того, что одежда больше не отвечает модным тенденциям.

3 ноября из опроса «Юлы» стало известно, что около 70% россиян верят в мифы о красоте и моде. По данным исследования, больше всего последователей (21%) у мифа о том, что серебро и золото нельзя носить вместе. Еще 16% респондентов убеждены, что бижутерию приемлемо носить лишь до 30 лет.

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