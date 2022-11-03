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Названы популярные среди россиян мифы о моде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Около 70% россиян верят в существование мифов о красоте и моде. Об этом 3 ноября сообщает сервис объявлений «Юла» по результатам проведенного опроса.

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По данным исследования, больше всего последователей у мифа о том, что серебро и золото нельзя носить вместе. Так считает 21% опрошенных. Еще 16% респондентов убеждены, что бижутерию приемлемо носить лишь до 30 лет. Такой же процент опрошенных уверен, что белый цвет полнит, а черный стройнит.

Также распространенными среди россиянок оказались мифы про одежду и особенности фигуры. 18% респонденток считают, что многие вещи смотрятся хорошо только на худых людях. А 20% опрошенных модниц уверены, что высоким девушкам не следует носить каблуки.

Как показывают данные опроса, мужчины в вопросах моды оказались более прагматичными. Прежде всего они обращают внимание на стоимость вещей. Они уверены в том, что, для того чтобы хорошо выглядеть, нужны большие затраты. По данным исследования «Юлы», большинство российских мужчин редко экспериментируют с одеждой — каждый десятый (8%) считает, что нельзя сочетать в одном образе несколько цветов.

Кроме того, популярным среди опрошенных оказался миф о соотношении цены и качества одежды. Почти треть россиян (30%) не верит, что дорогая вещь — более качественная. Однако большинство респондентов согласились с убеждением о том, что мода стоит дорого. 18% столичных ценителей моды считают, что одеваться стильно можно только за большие деньги.

Опрос проведен в октябре 2022 года методом онлайн-анкетирования среди 1242 респондентов старше 18 лет из 15 городов России с населением свыше 1 млн человек.

Ранее стилисты назвали главные модные тренды осенне-зимнего сезона. Самым актуальным вариантом верхней одежды эксперт назвала косухи, а именно — объемные, полуприлегающего кроя. Еще один модный элемент верхней одежды — пальто в длине макси, при этом чем длиннее, тем лучше. К числу ярких трендов специалист также отнесла украшение в виде бахромы, которое можно заметить на многих элементах гардероба: на куртках, на ремнях, на сумках, на платьях.

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