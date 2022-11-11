Названы лучшие сотрудники по знаку зодиака

Тельцы, Девы и Овны являются предпочтительными знаками зодиака для сотрудников, по мнению работодателей. Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Текст имеется в распоряжении «Известий».

Как рассказала руководитель сервиса по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям Татьяна Мощагина, 15% работодателей проверяют гороскопы кандидатов при трудоустройстве. Чаще всего на знак зодиака обращают внимание при поиске сотрудника на руководящие должности (52%), специалистов в сфере продаж (16%), а также менеджеров (13%).

Самыми идеальными знаками зодиака опрошенные работодатели назвали Тельцов (10%), Дев (9%), Овнов (9%), а также Львов (8%). Реже всего предпочтения отдают Скорпионам и Ракам.

При этом Мощагина отметила, что не только работодатели интересуются гороскопом будущего сотрудника, но и самим соискателям важно, с представителем какого знака предстоит работать. Так, почти половина россиян (46%) интересуется совместимостью со своим будущим начальником.

По мнению эксперта, на сегодняшний день все большее количество работодателей отдают предпочтение так называемым мягким навыкам — способности находить общий язык, эмоциональному интеллекту, коммуникабельности и эмпатии.

«Для тех людей, кто верит в гороскопы в обычной жизни, данный показатель стал важен и в рабочей сфере, ведь, согласно астрологическому учению, знаки зодиака обладают определенными характером, складом ума, темпераментом. Таким образом работодатели хотят заранее удостовериться, что найдут общий язык с будущим работником», — заключила она.

24 октября было опубликовано исследование «Работы.ру» и «СберПодбора» о том, какие вопросы хотели бы задать работодатели на собеседовании, но не решаются. Так, среди популярных вопросов — вопросы о внешнем виде соискателей, о планах на рождение детей и создание семьи. 35% поинтересовались бы текущим семейным положением. 16% работодателей интересуют политические убеждения, 13% хотели бы узнать о сексуальной ориентации кандидата. 8% отметили вероисповедание и религиозные убеждения. Менее всего работодатели интересуются национальностью и знаками зодиака.

8 сентября были опубликованы результаты опроса «Работа.ру», согласно которым чаще всего опаздывают сотрудники, которые зарабатывают от 75 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом среди тех, кто получает зарплату до 30 тыс. рублей, большинство (81%) опаздывает только из-за непредвиденных обстоятельств. Большинство сотрудников с зарплатой выше 100 тыс. рублей (60%) также не приходят на работу вовремя только из-за экстренных ситуаций.