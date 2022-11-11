Реклама
Прямой эфир
Мир
В Южной Корее опровергли сообщения о передаче летального оружия Украине
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации
Армия
Освобожденные бойцы ДНР рассказали о пытках СБУ в украинском плену
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удары по позициям ВСУ
Армия
Военные ЗВО уничтожили ракеты «Точка-У» с помощью ЗРПК «Панцирь-С1»
Мир
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Япония подтвердила гибель своего гражданина в ходе боев на Украине
Мир
Трюдо обсудил с Зеленским варианты дальнейшей помощи Украине
Мир
В Британии указали на готовность Северной Европы продолжать помогать Киеву
Армия
Офицер ДНР прокомментировал ход боев на авдеевском направлении
Армия
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Мир
Минэкономики Украины предрекло победу РФ в случае отказа США от помощи

Названы лучшие сотрудники по знаку зодиака

Исследование: работодатели назвали Тельцов, Дев и Овнов лучшими сотрудниками
0
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тельцы, Девы и Овны являются предпочтительными знаками зодиака для сотрудников, по мнению работодателей. Это следует из результатов исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Текст имеется в распоряжении «Известий».

Продуктивная забота: как снизить уровень нервного напряжения в офисе
Почти 80% работников рассказали о желании уволиться из-за постоянного стресса

Как рассказала руководитель сервиса по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям Татьяна Мощагина, 15% работодателей проверяют гороскопы кандидатов при трудоустройстве. Чаще всего на знак зодиака обращают внимание при поиске сотрудника на руководящие должности (52%), специалистов в сфере продаж (16%), а также менеджеров (13%).

Самыми идеальными знаками зодиака опрошенные работодатели назвали Тельцов (10%), Дев (9%), Овнов (9%), а также Львов (8%). Реже всего предпочтения отдают Скорпионам и Ракам.

При этом Мощагина отметила, что не только работодатели интересуются гороскопом будущего сотрудника, но и самим соискателям важно, с представителем какого знака предстоит работать. Так, почти половина россиян (46%) интересуется совместимостью со своим будущим начальником.

По мнению эксперта, на сегодняшний день все большее количество работодателей отдают предпочтение так называемым мягким навыкам — способности находить общий язык, эмоциональному интеллекту, коммуникабельности и эмпатии.

«Для тех людей, кто верит в гороскопы в обычной жизни, данный показатель стал важен и в рабочей сфере, ведь, согласно астрологическому учению, знаки зодиака обладают определенными характером, складом ума, темпераментом. Таким образом работодатели хотят заранее удостовериться, что найдут общий язык с будущим работником», — заключила она.

24 октября было опубликовано исследование «Работы.ру» и «СберПодбора» о том, какие вопросы хотели бы задать работодатели на собеседовании, но не решаются. Так, среди популярных вопросов — вопросы о внешнем виде соискателей, о планах на рождение детей и создание семьи. 35% поинтересовались бы текущим семейным положением. 16% работодателей интересуют политические убеждения, 13% хотели бы узнать о сексуальной ориентации кандидата. 8% отметили вероисповедание и религиозные убеждения. Менее всего работодатели интересуются национальностью и знаками зодиака.

8 сентября были опубликованы результаты опроса «Работа.ру», согласно которым чаще всего опаздывают сотрудники, которые зарабатывают от 75 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом среди тех, кто получает зарплату до 30 тыс. рублей, большинство (81%) опаздывает только из-за непредвиденных обстоятельств. Большинство сотрудников с зарплатой выше 100 тыс. рублей (60%) также не приходят на работу вовремя только из-за экстренных ситуаций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022