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Работодатели признались, о чем втайне хотели бы спросить соискателей

Опрос: во время собеседования работодатели хотели бы задать вопросы соискателям о внешнем виде и планах на создание семьи
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Фото: Getty Images/kazuma seki
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Большинство работодателей во время интервью с соискателем хотели бы задать кандидату неуместные вопросы, которые не касаются профессиональных навыков. Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор» провели исследование и рассказали «Известиям», какие именно вопросы интересуют рекрутеров на собеседовании.

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Согласно исследованию, вопросы, не связанные с профессиональными навыками, хотели бы задать 56% опрошенных работодателей.

Среди популярных вопросов, которые хотели бы, но не могли задать рекрутеры, — вопросы о внешнем виде соискателей, об этом сообщило 48% респондентов. 43% опрошенных работодателей спросили бы о планах на рождение детей и создание семьи. Еще 35% поинтересовались бы текущим семейным положением.

16% работодателей интересуют политические убеждения. 13% хотели бы узнать о сексуальной ориентации кандидата. 8% отметили вероисповедание и религиозные убеждения. Менее всего работодатели интересуются национальностью и знаками зодиака.

9 сентября было опубликовано исследование рекрутингового ресурса HeadHunter, согласно которому самым главным страхом соискателей является боязнь не найти новую работу, причем больше прочих этого боятся маркетологи и рекламщики (58%), а также IT-специалисты (43%). На втором месте среди страхов соискателей — боязнь оказаться обманутым работодателем, например, столкнуться с мошенником, а третье место в рейтинге страхов занимают опасения остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет не так. Кроме того, 19% опрошенных при поиске работы испытывают страх не оправдать ожиданий будущего работодателя.

За день до этого были опубликованы результаты опроса «Работа.ру», согласно которым чаще всего опаздывают сотрудники, которые зарабатывают от 75 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом среди тех, кто получает зарплату до 30 тыс. рублей, большинство (81%) опаздывает только из-за непредвиденных обстоятельств. Большинство сотрудников с зарплатой выше 100 тыс. рублей (60%) также не приходят на работу вовремя только из-за экстренных ситуаций.

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