Николас Мадуро намерен превратить Венесуэлу в продовольственную державу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен накормить весь мир. Лидер хочет превратить страну в продовольственную державу, передает телеканал «Известия». Мировые рынки опустели из-за изменения климата и ситуации на Украине. Мадуро заявил, что в Венесуэле есть 33 млн га отличных земель. Президент обещал поставлять продукцию во все страны мира.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.