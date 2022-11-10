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Минобороны показало работу расчетов БПЛА «Орлан-10» в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что расчеты ведут круглосуточную разведку районов боевых действий, снабжая своих боевых товарищей точными данными и координатами о позициях противника. Еще военнослужащие ведут радиоэлектронную разведку, выявляя радиосети врага и перехватывая переговоры противника.

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«Работа очень тяжелая, напряженная. Они [Вооруженные силы Украины] подавляют канал управления и спутниковую навигационную систему. Временами приходится летать, как говорится, по приборам», ― рассказал оператор управления БПЛА с позывным «Ладья».

Разведчик отметил, что беспилотники в такой ситуации возвращают домой, чтобы не портить технику. В то же время, по его словам, расчеты БПЛА выполняют поставленные задачи несмотря ни на что.

При вскрытии района с находящимся там противником разведчики сообщают об этом на командный пункт, а также артиллеристам, которые затем наносят удар по позициям врага.

Ранее, 8 ноября, Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского танка при помощи дрона-камикадзе «Изделие-51/52».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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