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Число телефонных мошенничеств сократилось на 20% в октябре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Телефонные мошенники в октябре стали реже звонить россиянам, число звонков сократилось на 20% по отношению к сентябрю и составило порядка 520 тыс. вызовов. Об этом «Известиям» сообщили в ВТБ.

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Отмечается, что телефонные мошенники стали сокращать свою активную деятельность еще с середины года. В «Зените» подтвердили данные ВТБ. Там уточнили, что фиксируется снижение случаев обмана с использованием социальной инженерии на 50% в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тренд связан с улучшением защиты клиентов, пояснили в ВТБ. Так, банки внедряют технологию распознавания подменных номеров, а сотовые операторы отключают возможность переадресации банковских СМС (раньше такие сообщения перехватывали мошенники).

По статистике Kaspersky Who Calls, в октябре сохранился нисходящий тренд по количеству звонков с подозрением на мошенничество, который был зафиксирован в августе, подтвердил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его предположениям, это связано с тем, что злоумышленники начали активно использовать для обзвонов мессенджеры.

Существенное снижение количества звонков от мошенников с конца сентября до настоящего момента подтвердила и руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. По ее словам, это может объясняться нанесением ударов по энергетическим объектам Украины, что сократило трудоспособность колл-центров на территории соседей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По ком звонок: телефонные мошенники стали реже атаковать россиян

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