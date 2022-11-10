Путин оценил вклад ФМБА в спасение бойцов и мирных граждан в ходе СВО

Президент России Владимир Путин в среду, 9 ноября, отметил высокий вклад сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в спасение жизни российских военных, участвующих в специальной военной операции, а также мирных граждан.

«Вас по праву называют медицинским спецназом, вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогли многим регионам. И сейчас в ходе специальной военной операции мобильные отряды агентства вновь на передовых рубежах, чтобы спасать жизни мирных граждан и наших бойцов, наших героев», — отметил российский лидер на торжественном мероприятии в Кремле по случаю 75-летия ФМБА.

Путин добавил, что сотрудники агентства проводят сложные операции в полевых условиях.

Кроме того, глава государства поблагодарил специалистов за вклад в борьбу с пандемией, отметив, что они не допустили распространения инфекции на атомных электростанциях, космодромах и других ключевых для страны промышленных объектах, оперативно разработав высокотехнологичные тесты для определения всех линий и штаммов вируса, в том числе создав вакцину.

Ранее в этот день сообщалось, что Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ФМБА Вероникой Скворцовой обратил внимание на то, что специалисты агентства проделали колоссальный путь. Скворцова, в свою очередь, сообщила, что показатели смертности на территориях, которые обслуживает агентство, существенно снизилась за три года.

ФМБА является федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. Агентство ведет свою историю от Третьего главного управления при Министерстве здравоохранения СССР.