Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала на отсутствие контактов МИД России с Вашингтоном
Мир
МИД РФ назвал решение Болгарии о военной помощи Киеву недружественным выпадом
Экономика
Росавиация поддержала запрет на регистрацию самолетов за рубежом
Общество
Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА
Общество
Росавиация проверит состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря
Мир
Госдеп США усилил работу по возвращению осужденных в РФ американцев
Общество
Минздрав Херсонской области выясняет информацию о гибели Стремоусова
Общество
Аксенов назвал трагедией гибель замглавы Херсонской области Стремоусова
Мир
Макрон сообщил о завершении 8-летней операции «Бархан» в Сахеле
Авто
Isuzu задумала уйти из России
Происшествия
В Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба»
Мир
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации

Путин на встрече с Скворцовой поблагодарил ФМБА за результаты работы

Путин на встрече со Скворцовой в Кремле, заявил что ФМБА проделало колоссальный путь
0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле в среду с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, поздравив ведомство и его сотрудников с 75-летием.

Глава государства обратил внимание на то, что специалисты агентства проделали колоссальный путь, и поблагодарил за результаты работы.

«Путь проделан колоссальный. Ну сегодня еще вечером, чуть попозже, на торжественном мероприятии вспомним об этом. В любом случае я хочу вас и всех ваших сотрудников поблагодарить за результаты работы. <...> Я вас и всех сотрудников поздравляю еще раз, желаю вам всего самого доброго», — сказал Путин.

Здоровая независимость: как идет импортозамещение в российской медицине
Новые технологии нужны для обеспечения экономической и биологической безопасности страны

Скворцова, в свою очередь, сообщила, что показатели смертности на территориях, которые обслуживает агентство, существенно снизилась за три года. При этом материнская смертность, по ее словам, нулевая.

Позднее в Кремле состоится торжественный вечер по случаю 75-летия агентства, на котором президент вручит госнаграды работникам ФМБА.

Ранее, в августе, Путин заявил, что то за прошедшие годы ФМБА выросло в современную крупную структуру с серьезным научным, кадровым и производственным потенциалом.

В начале ноября президент вместе со Скворцовой посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА.

ФМБА является федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. Агентство ведет свою историю от Третьего главного управления при Министерстве здравоохранения СССР.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022