Путин на встрече с Скворцовой поблагодарил ФМБА за результаты работы

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле в среду с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой, поздравив ведомство и его сотрудников с 75-летием.

Глава государства обратил внимание на то, что специалисты агентства проделали колоссальный путь, и поблагодарил за результаты работы.

«Путь проделан колоссальный. Ну сегодня еще вечером, чуть попозже, на торжественном мероприятии вспомним об этом. В любом случае я хочу вас и всех ваших сотрудников поблагодарить за результаты работы. <...> Я вас и всех сотрудников поздравляю еще раз, желаю вам всего самого доброго», — сказал Путин.

Скворцова, в свою очередь, сообщила, что показатели смертности на территориях, которые обслуживает агентство, существенно снизилась за три года. При этом материнская смертность, по ее словам, нулевая.

Позднее в Кремле состоится торжественный вечер по случаю 75-летия агентства, на котором президент вручит госнаграды работникам ФМБА.

Ранее, в августе, Путин заявил, что то за прошедшие годы ФМБА выросло в современную крупную структуру с серьезным научным, кадровым и производственным потенциалом.

В начале ноября президент вместе со Скворцовой посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА.

ФМБА является федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда. Агентство ведет свою историю от Третьего главного управления при Министерстве здравоохранения СССР.