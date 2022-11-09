Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА

Президент России Владимир Путин посетил Федеральный центр мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где ознакомился с новейшими технологиями лечения и реабилитации. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил сайт Кремля.

Главу государства сопровождали глава ФМБА Вероника Скворцова, директор центра Всеволод Белоусов и замдиректора по лечебной работе — главный врач Раиса Таирова.

Центр открыли в 2020 году, он является ведущей организацией по неврологическому, нейрохирургическому и сердечно-сосудистому профилю. На его базе работает научно-производственный комплекс, где разрабатывают и производят персонифицированные лекарственные препараты.

О том, что Путин примет участие в мероприятиях, посвященных 75-летнему юбилею ФМБА, сообщалось накануне. Тогда же сообщалось о планах президента РФ принять участие в торжественном мероприятии по случаю юбилея ФМБА в Кремле и вручить государственные награды сотрудникам агентства.

ФМБА является федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим радиационную, химическую, биологическую безопасность страны и населения, а также организацию системы охраны здоровья на предприятиях стратегически значимых отраслей с особо опасными условиями труда.

Агентство ведет свою историю от Третьего главного управления при Министерстве здравоохранения СССР.