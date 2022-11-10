Колокольцев поздравил сотрудников органов внутренних дел с праздником

Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев в четверг, 10 ноября, поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел и поблагодарил их за самоотверженный труд на благо страны.

«Стоять на страже закона, защищать интересы граждан, давать отпор криминалу — не просто работа. Это призвание для сильных духом и мужественных людей», — сказал министр в своем обращении.

Он подчеркнул, что благодаря добросовестной работе госслужащих и структурным преобразованиям в министерстве удалось достичь высоких результатов по многим приоритетным направлениям. Профессионализм и гражданская ответственность на сегодняшний день важны как никогда, добавил Колокольцев.

Руководитель министерства особо отметил заслуги ветеранов, чьи знания и опыт являются примером для молодых сотрудников. Также он упомянул погибших при исполнении и заверил, что их подвиги навсегда останутся в памяти людей.

В заключение Колокольцев пожелал всем причастным к празднику успехов, благополучия и достижения поставленных целей.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что 30 сотрудников МВД получили государственные и ведомственные награды за мужество и героизм при спасении людей.

Медали «За спасение погибавших» вручили 10 служащим органов внутренних дел, 17 были удостоены медалей МВД России «За смелость во имя спасения», а еще трое получили медали министерства «За доблесть в службе».