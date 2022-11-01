Глава МВД вручил награды 30 сотрудникам ведомства за спасение людей

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды 30 сотрудникам, которые проявили мужество и героизм при спасении людей. Об этом во вторник, 1 ноября, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщил портал «МВД Медиа».

Колокольцев, обращаясь к награжденным, отметил, что защита жизни и обеспечение безопасности граждан являются не просто важнейшими задачами органов внутренних дел, а смыслом их работы. Кроме того, за каждой наградой скрывается история со счастливым финалом, указал министр.

«С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно отреагировать на экстремальную ситуацию, помочь человеку, попавшему в беду, ведь зачастую секунды имеют решающее значение», — подчеркнул Колокольцев

В этом году 480 сотрудников были удостоены государственных наград, а более 10 тыс. — ведомственных, отметил он.

Награжденные поблагодарили министра за высокую оценку их действий. Они выразили уверенность, что на их месте так же поступил бы каждый сотрудник.

Медалей «За спасение погибавших» удостоены 10 сотрудников органов внутренних дел. Медалями МВД России «За смелость во имя спасения» награждены 17 сотрудников и работников ведомства, медалями министерства «За доблесть в службе» — трое.

Завершая мероприятие, глава МВД РФ поблагодарил сотрудников за службу и пожелал им профессиональных успехов, счастья и благополучия.

В сентябре Колокольцев постановил наградить лейтенанта полиции Николая Коновалова, спасшего ребенка от рук мужчины, который угрожал выкинуть его с балкона 12-го этажа. Инцидент произошел на востоке Москвы, в районе Новокосино.