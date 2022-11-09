День полиции – 2022 в России: когда отмечается, традиции

В четверг, 10 ноября 2022 года, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Он известен также как День МВД и День полиции.

Праздник пришел к нам с советских времен, когда носил название День милиции. Его отмечают действующие сотрудники, а также ушедшие в отставку, пенсионеры и будущие полицейские — все те мужчины и женщины, которые охраняют порядок, борются с преступностью. Многие из них рискуют жизнью, чтобы защитить граждан РФ, чем заслуживают особое уважение и почет.

Ежегодно по случаю праздника в Кремлевском дворце проходит концерт, он транслируется по телевидению.

Работников МВД поздравляет руководство страны и регионов. Особо отличившиеся работники будут удостоены наград, памятных дипломов и благодарностей.

Многие сотрудники органов внутренних дел проведут профпраздник в 2022 году на рабочем месте.

День МВД проходит вскоре после государственного праздника — Дня народного единства 4 ноября.

Все красные дни календаря осени — в материале «Известий».