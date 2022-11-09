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Стали известны подробности ДТП с гибелью двухлетней девочки в Искитиме

Мама погибшей в ДТП двухлетней девочки в момент аварии в городе под Новосибирском вела детей в детский сад
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Фото: прокуратура НСО
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Женщина, одна из дочерей которой погибла в ДТП на пешеходном переходе в городе Искитим в Новосибирской области, в момент аварии вела двух своих детей в детский сад «Сибирячок». Об этом 9 ноября сообщает газета «КП-Новосибирск» со ссылкой на дошкольное образовательное учреждение.

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«Обе девочки к нам ходили. Младшая была на адаптации, то есть ее приводили на два часа», — рассказали изданию в детском саду.

Смертельная авария под Новосибирском произошла ранее в этот день. На нерегулируемом пешеходном переходе 70-летний водитель Honda CR-V совершил наезд на женщину с двумя детьми.

Двухлетняя девочка, которая находилась в момент ДТП на руках у матери, погибла на месте. Вторую, четырехлетнюю девочку вместе с 37-летней матерью госпитализировали.

В ГУ МВД по региону сообщали, что водитель прошел освидетельствование на месте аварии, состояние опьянения у него выявлено не было. Мужчина доставлен в отдел полиции.

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