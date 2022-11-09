Названы лучшие рестораны Москвы

В среду, 9 ноября, в Москве прошла церемония вручения наград национальной ресторанной премии WhereToEat Moscow. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

В составлении рейтинга приняли участие несколько сотен ведущих экспертов из числа столичных рестораторов, поваров, сомелье, гастрономических обозревателей и журналистов. Победители определялись путем тайного голосования.

Лучшим рестораном 2022 года в Москве стал Twins Garden. Второе место досталось ресторану Savva. На третьей строчке расположился ресторан Folk. Также в первой десятке оказались Olluco, White Rabbit, Loona, Sage, Artest, Maya и Ava.

Престижного звания «Шеф-повар года» удостоился Андрей Шмаков (ресторан Savva). Лучшей «Сомелье года» признана Евгения Назимова (ресторан Maya). Лучшим баром стал The Bix Bar.

В специальной номинации «Официант года» по версии сервиса «Нетмонет» награду получил Алексей Зиновьев (ресторан Sartoria Lamberti).

WhereToEat — национальная ресторанная премия, учрежденная в 2013 году. Тогда по инициативе группы гастрономических журналистов составили рейтинг лучших ресторанов Санкт-Петербурга. С тех пор география премии расширялась. Теперь кроме Петербурга за звание лучших соревнуются рестораны в Москве, на Юге России, в Центральном регионе, Татарстане, Уральском федеральном округе, Пермском крае, Сибири и на Дальнем Востоке. Лучшие рестораны страны будут названы в феврале 2023 года.