Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Франция опозорилась, увеличив военную поддержку Украине. Об этом 9 ноября написал в Twitter французский политик Флориан Филиппо.
«Вчера Национальное собрание проголосовало за удвоение военной поддержки Зеленского! Это содержание конфликта! И на наши деньги! Полный позор, это должно прекратиться!» — написал он.
Франция должна прекратить финансирование киевского режима, подчеркнул он.
В конце октября Филиппо возмутился новой просьбой украинского президента Владимира Зеленского о финансовой помощи от Евросоюза. Он напомнил, что Зеленский просит $38 млрд, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и власти Германии хотят эту просьбу одобрить.
22 октября Филиппо заявлял, что Урсула фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Киев получает огромные деньги, а Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы, добавил он.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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