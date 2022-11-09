Реклама
Прямой эфир
Мир
Великобритания поставит Украине 1 тыс. управляемых ракет
Общество
Рогов заявил о подготовке новых попыток захвата ЗАЭС боевиками ВСУ
Мир
В Бельгии предрекли Украине потерю главного военного козыря от Запада
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе
Мир
Лондон разрешил оказывать финуслуги при поставках ряда удобрений из РФ
Мир
Столтенберг призвал не недооценивать военный потенциал России
Мир
СМИ сообщили о гибели британского наемника на Украине
Политика
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Мир
США отказались допустить российских экспертов в лагерь беженцев в Сирии
Мир
Илон Маск пообещал «много глупостей» в Twitter в скором времени
Мир
Под Артемовском погиб 33-летний канадский наемник
Мир
Россия призвала МАГАТЭ продолжать проверки Украины на предмет «грязной бомбы»

Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского

Французский политик Филиппо заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
0
Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukraine
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Франция опозорилась, увеличив военную поддержку Украине. Об этом 9 ноября написал в Twitter французский политик Флориан Филиппо.

«Евросоюз все-таки не готов к полному разрыву контактов с Россией»
Экс-постпред РФ при ЕС Владимир Чижов — об отношениях с Европой, военном положении и первом месяце работы на посту сенатора

«Вчера Национальное собрание проголосовало за удвоение военной поддержки Зеленского! Это содержание конфликта! И на наши деньги! Полный позор, это должно прекратиться!» — написал он.

Франция должна прекратить финансирование киевского режима, подчеркнул он.

В конце октября Филиппо возмутился новой просьбой украинского президента Владимира Зеленского о финансовой помощи от Евросоюза. Он напомнил, что Зеленский просит $38 млрд, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и власти Германии хотят эту просьбу одобрить.

22 октября Филиппо заявлял, что Урсула фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Киев получает огромные деньги, а Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы, добавил он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022