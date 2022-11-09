Франция опозорилась, увеличив военную поддержку Украине. Об этом 9 ноября написал в Twitter французский политик Флориан Филиппо.

«Вчера Национальное собрание проголосовало за удвоение военной поддержки Зеленского! Это содержание конфликта! И на наши деньги! Полный позор, это должно прекратиться!» — написал он.

Франция должна прекратить финансирование киевского режима, подчеркнул он.

В конце октября Филиппо возмутился новой просьбой украинского президента Владимира Зеленского о финансовой помощи от Евросоюза. Он напомнил, что Зеленский просит $38 млрд, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и власти Германии хотят эту просьбу одобрить.

22 октября Филиппо заявлял, что Урсула фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Киев получает огромные деньги, а Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы, добавил он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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