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Французского политика возмутила просьба Зеленского о финансовой помощи от ЕС

Французский политик назвал режим Зеленского мафиозным после очередной просьбы о финансовой помощи
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Французский политик Флориан Филиппо возмутился новой просьбой украинского президента Владимира Зеленского о финансовой помощи от Евросоюза (ЕС). Об этом он написал в своем Twitter 26 октября.

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Филиппо напомнил, что Зеленский просит $38 млрд для Киева, а глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и власти Германии хотят эту просьбу одобрить.

«Хватит, до каких пор мы будем губить себя мафиозным режимом, который хочет войны?!» — говорится в сообщении политика.

22 октября Филиппо заявлял, что Урсула фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Он подчеркнул, что в то время, пока Киев получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

26 октября премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что Россия после окончания спецоперации по защите Донбасса останется крупной державой и соседом Франции, с которым Парижу важно сохранить каналы диалога.

Ранее, 23 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Отмечается, что он довел до сведения Лекорню обеспокоенность Москвы в связи с угрозами украинских провокаций. В Минобороны подчеркнули, что ситуация на Украине имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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