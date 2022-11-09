В Минэнерго объяснили предложение увеличить тариф на газ с 1 декабря

Предложение об индексации оптовых цен на газ для промышленных потребителей необходимо для постепенного приведения регулируемых цен на газ к экономически обоснованному уровню, позволяющему бесперебойно добывать и транспортировать газ покупателям, а также для создания источников финансирования капитальных вложений, сообщили журналистам в Минэнерго 9 ноября.

«Пересмотр оптовых тарифов позволяет поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ, что гарантирует надежное обеспечение потребителей энергоресурсом на фоне подорожания сырья и материалов. Кроме того, индексация цен для промышленных покупателей позволит сформировать источник финансирования программы социальной газификации», — заявили в ведомстве.

Ранее в этот же день ФАС предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5% с 1 декабря. В Минэнерго напомнили, что с прошлого года в России проводится программа догазификации — бесплатного подведения газовых сетей до границ земельных участков. Программа является бессрочной, сейчас заключено более 640 тыс. договоров на ускоренное подключение домов к газовым сетям, из которых более 355 тыс. уже исполнены. Работы по догазификации ведутся в более чем 24 тыс. населенных пунктах страны, добавили в ведомстве.

Индексация тарифов на газ для граждан будет ниже инфляции, при этом отдельным категориям потребителей предоставляются льготные условия оплаты газа, субсидии на оплату коммунальных услуг вплоть до 50%, заключили в Минэнерго.