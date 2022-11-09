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ФАС предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5% с 1 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5 %. Это следует из проекта приказа ведомства.

Как прокомментировали в ФАС, изменение тарифов предусмотрено Прогнозом социально-экономического развития РФ Минэкономразвития. Повышение предусмотрено с 1 декабря.

«При этом тарифы не будут изменяться 1,5 года — до 1 июля 2024 года», — отметили в ФАС.

Рост цен на газ предусмотрен как для населения, так и для производственных предприятий.

По данным ФАС, на фоне инфляции тарифы для населения изменяются ниже ее.

«Таким образом, газовая отрасль выступает определенным демпфером для снижения негативных последствий, включая тарифы на коммунальные услуги, так как газ является основным источником для выработки тепло- электроэнергии», — добавили в ведомстве.

По мнению специалистов, рост тарифов не вызовет снижение спроса на газ, объемы поставок внутри страны повысятся с учетом реализации программы газификации.

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