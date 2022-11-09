Прототип электромобиля «Кама» появится в 2023 году

Прототип электромобиля «Кама» появится в следующем году. Об этом 9 ноября журналистам сообщил гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

По его словам, работа над проектом идет в соответствии с графиком.

«А прототип появится в следующем году», — добавил Когогин.

В октябре стало известно, что российский стартап «Кама» собирается купить завод Ford в Набережных Челнах. На нем планируется наладить производство электромобилей по полному циклу, включающему сварку и окраску кузовов. «Кама» рассчитывает привлечь инвестиции в проект в $150 млн.

В конце августа сообщалось, что на разработку и испытания прототипа отечественного электромобиля «Кама» инженерам-разработчикам дали 2,5 года.

Электрокар получит передний привод и электромотор поперечного расположения мощностью от 70 до 130 киловатт. В передней подвеске применят стойки макферсон, в задней — балку. Передние тормоза — дисковые вентилируемые, задние — дисковые. Ожидаемый запас хода на одной зарядке составит около 500 км.

У «Камы» будет несущий кузов длиной 3,75 м, хотя в техзадании на электромобиль фигурируют варианты кузова длиной более 4 м.