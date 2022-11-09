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Электрокары стали занимать лидирующие позиции в мировом авторейтинге

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Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte
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Автоэксперты сформировали рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире, отметив значительный рост продаж электромобилей. Об этом 8 ноября сообщил консалтинговый проект Focus2move, который занимается исследованиями автомобильных рынков более чем в 160 странах мира.

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На мировом автомобильном рынке по-прежнему доминирует бренд Toyota. Модель Corolla с января 2022 года по настоящее время разошлась тиражом 840 тыс. машин. На втором месте — гибридная версия кроссовера Toyota RAV4 (654 тыс. машин), на третьем — популярный в Америке пикап Ford F-Series.

Однако постепенно появляются новые лидеры. В рейтинге самых продаваемых автомобилей 2022 года обосновались Tesla Model Y (513 тыс. авто) и Model 3 (492 тыс. единиц) , которые заняли четвертое и пятое места соответственно.

В рейтинге топ-100 самых продаваемых авто на электротяге специалисты также отметили китайские модели BYD Song (19-е место в рейтинге) и BYD Qin Plus (29-я строчка).

10 октября стало известно, что по итогам первой половины 2022 года в мире было продано 4,3 млн электромобилей и гибридов, что на 62% больше, чем за тот же период 2021 года. Если считать только чистые электрокары, то в лидерах находится американская Tesla. Компания поставила за шесть месяцев 2022 года 565 тыс. машин на электротяге. За ней следует китайская BYD: автогигант нарастил продажи электромобилей до 641 тыс. единиц.

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