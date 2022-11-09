В Италии из музея похитили картину Джакомо Ди Кирико

Картина художника Джакомо Ди Кирико была похищена из Национального музея города Матеры в Италии. Об этом 9 ноября сообщило министерство культуры страны.

Из фонда музея пропало полотно «Эффект снега», написанное в 1870-х годах. Министр культуры Дженнаро Санджулиано был поставлен в известность о похищении через несколько часов после вступления в должность 22 октября.

К расследованию происшествия подключились представители силовых структур Матеры и города Бари в соседнем регионе Апулия.

Ди Кирико (1844–1883) являлся одним из ведущих неаполитанских художников XIX века.

22 ноября 2021 года стало известно, что работа Анны Андржиевской «Зависть» была украдена из экспозиции на «Винзаводе». К поискам картины и ее похитителей были незамедлительно привлечены полиция и следственные органы. В том же месяце картина была найдена.