Похищена картина с выставки номинантов Премии Анатолия Зверева

Работа Анны Андржиевской «Зависть» была украдена из экспозиции на Винзаводе, сообщили «Известиям» в Музее AZ, который является организатором выставки номинантов Премии Анатолия Зверева.

К поискам работы и ее похитителей были незамедлительно привлечены полиция и следственные органы.

«Пропавшая работа небольшая: 30х30 см. Это живопись, выполненная маслом на холсте и входящая в серию, посвященную личному восприятию топологии места, где родилась и выросла Анна Андржиевская, а также его переосмыслению посредством воображаемой памяти», — рассказали «Известиям» в Музее AZ.

Остальные работы серии, представленные в экспозиции, находятся на своих местах, подчеркнули представители музея. Организаторы надеются в ближайшее время найти картину.

В феврале сообщалось, что в отношении жительницы Москвы Екатерины Седовой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 164 УК РФ («Хищение предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность»). Инцидент произошел в начале ноября 2020 года. Тогда, 62-летняя москвичка, находясь в помещении читального зала Российского государственного военно-исторического архива, пользователем которого она была и имела соответствующий пропуск, похитила исторический документ.

Речь идет об «Изложении Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П.М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф.А. Панова» от 3 марта 1857 года. Данный документ обвиняемая вытащила из архивного дела, которое потом вернула сотруднику учреждения. При этом женщина поместила похищенный документ в свою туфлю.

Согласно оценке судебного эксперта, похищенный документ имеет особую историческую, научную, художественную и культурную ценность. Его стоимость составляет 50 тыс. рублей.